ЗМІ: США знищили два літаки для порятунку члена екіпажу F-15, збитого над Іраном

Американським силам довелось знищити два літаки в ході операції з порятунку одного з членів екіпажу винищувача F-15, який збили над Іраном.

Про це стало відомо телеканалу CBS News, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел телеканалу, у п'ятницю президент США Дональд Трамп призупинив деякі інші операції в Ірані, щоб приділити пріоритетну увагу пошуково-рятувальній операції офіцера з F-15.

Для її виконання були направлені сотні бійців загону спецпризначення, які зосередили зусилля на сигнальному маяку члена екіпажу.

Джерела підтвердили CBS News, що американські спецпризначенці врятували зниклого члена екіпажу в ході складної операції, в якій брали участь десятки бійців спецназу, а також кілька десятків військових літаків і вертольотів.

За словами двох офіційних осіб, врятований офіцер був доставлений літаком до Кувейту для лікування отриманих травм.

Як повідомили офіційні особи, під час цієї військової операції використовувалися бомби та вогневий удар, щоб утримати іранські війська подалі від місця, де, як передбачалося, переховувався зниклий офіцер.

За словами двох офіційних осіб, у нього був лише пістолет для самооборони.

Два транспортні літаки, яким було доручено вивезти загін спецпризначенців, не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані. Ці літаки були знищені, щоб не потрапити до рук ворога, повідомили джерела. Тому спецпризначенці вилетіли на трьох додаткових літаках, які були відправлені за ними.

Три рятувальні літаки вилетіли з Ірану до Кувейту, летячи один за одним на невеликій відстані, повідомили посадовці. Місія була завершена незадовго до півночі, і всі американські сили покинули іранський повітряний простір.

ЦРУ брало активну участь у рятувальній операції, повідомив у неділю CBS News високопоставлений представник адміністрації Трампа.

До виявлення льотчика ЦРУ розгорнуло операцію з введення в оману, поширивши в Ірані інформацію про те, що американські сили вже знайшли його і переміщують по суші.

За словами цього посадовця, поки тривала операція з введення в оману, агентство використовувало свої можливості для відстеження члена екіпажу, який перебував у гірській ущелині.

ЦРУ повідомило точне місцезнаходження члена екіпажу Пентагону та Білому дому. Президент віддав наказ про негайну рятувальну операцію, при цьому ЦРУ продовжувало надавати інформацію в режимі реального часу.

3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом портал Axios з посиланням на джерела повідомив, що американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, який був збитий над територією Ірану.

Після цього інформацію про порятунок офіцера також підтвердив Дональд Трамп.