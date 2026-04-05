"Диверсія" на газогоні у Сербії схожа на підлаштовану операцію зриву виборів в Угорщині – журналіст

Опозиційний угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї припускає, що нібито зірвана Сербією "диверсія" на газопроводі, який прямує до Угорщини, є підлаштованою "виставою", яка має дати привід угорському прем’єру Віктору Орбану відвернути свою поразку на виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму дописі в X вдень 5 квітня.

Паньї заявив, що новини із Сербії про "зірвану диверсію на газопроводі" виглядають підозріло і може йтися про "операцію під фальшивим прапором" в інтересах Орбана. Він зауважив, що ще кілька днів тому угорський експерт Андраш Рач припускав, що за сприяння Росії може бути організована подібна "атака", і що подібна інформація тривалий час надходила до нього та інших журналістів від джерел, пов’язаних з угорським урядом..

💥What we’ve all feared is happening: Hungarian Russia expert András Rácz wrote three days ago about a potential Russia-backed false flag attack in Serbia targeting the gas pipeline to Hungary. The same information had already reached multiple journalists, including myself, weeks… pic.twitter.com/9eR4JmjFdX – Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 5, 2026

"Орбан і його пропагандистка машина вже всюди "роздувають" цю новину, прем’єр скликає відповідальних за безпеку. Поки незрозуміло, яких заходів може вжити уряд, використавши цю "операцію під фальшивим прапором" як привід. Але якщо друга частина інформації, яка нам надходила, теж підтвердиться – Орбан може оголосити надзвичайний стан, що дуже вплине на виборчу кампанію – яку він зараз програє – і, потенційно, може зірвати організацію виборів 12 квітня", – пише Саболч Паньї.

Він додав, що впевнений, що невдовзі пропагандистська машина Орбана заговорить про зв’язок цих подій з Україною та опозиційною "Тисою".

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки.

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.



