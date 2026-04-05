"Диверсия" на газопроводе в Сербии похожа на подстроенную операцию срыва выборов в Венгрии – журналист

Оппозиционный венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи предполагает, что якобы сорванная Сербией диверсия на газопроводе, который направляется в Венгрию, является подстроенным "спектаклем", который должен дать повод венгерскому премьеру Виктору Орбану избежать поражения выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей заметке в X днем 5 апреля.

Паньи заявил, что новости из Сербии о "сорванной диверсии на газопроводе" выглядят подозрительно и речь может идти об "операции под фальшивым флагом" в интересах Орбана. Он отметил, что еще несколько дней назад венгерский эксперт Андраш Рач предполагал, что при содействии России может быть организована подобная "атака", и что подобная информация длительное время поступала к нему и другим журналистам от источников, связанных с венгерским правительством.

💥What we’ve all feared is happening: Hungarian Russia expert András Rácz wrote three days ago about a potential Russia-backed false flag attack in Serbia targeting the gas pipeline to Hungary. The same information had already reached multiple journalists, including myself, weeks… pic.twitter.com/9eR4JmjFdX – Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 5, 2026

"Орбан и его пропагандистская машина уже везде "раздувают" эту новость, премьер созывает ответственных за безопасность. Пока непонятно, какие меры может принять правительство, использовав эту "операцию под фальшивым флагом" как повод. Но если вторая часть информации, которая нам поступала, тоже подтвердится – Орбан может объявить чрезвычайное положение, что очень повлияет на избирательную кампанию – которую он сейчас проигрывает – и, потенциально, может сорвать организацию выборов 12 апреля", – пишет Саболч Паньи.

Он добавил, что уверен, что вскоре пропагандистская машина Орбана заговорит о связи этих событий с Украиной и оппозиционной "Тисой".

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами.

Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.