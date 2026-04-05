Будапешт намекает на причастность Украины к "диверсии" в Сербии, в Киеве отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил "украинский след" в якобы сорванной диверсии на газопроводе в Сербии, который направляется в Венгрию; в МИД Украины отвергли обвинения и указывают на возможность российского вмешательства.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

После созванного премьером Виктором Орбаном заседания по безопасности глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозаявление в своем Facebook, где пересказал содержание обсуждений и повторил тезис о том, что Украина в условиях глобального энергокризиса затрудняет поставки энергоресурсов в Венгрию.

"Ранее украинцы взорвали "Северный поток". После взрывов они долго говорили, что это Россия – что нелогично, потому что зачем России взрывать собственные газопроводы... В последние недели десятки дронов постоянно атакуют на российской территории "Турецкий поток", который поставляет газ в Венгрию, а теперь террористическая атака, предотвращенная Сербией, выглядит составляющей этих атак", – заявил Сийярто.

Он добавил, что якобы сорванная диверсия "вписывается в серию случаев, когда Украина постоянно пытается препятствовать транспортировке российского газа и нефти в Европу".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что официальный Киев категорически отвергает попытки связать Украину с якобы взрывчаткой, найденной возле газопровода в Сербии.

"Украина никоим образом с этим не связана. Более вероятно, что это российская "операция под фальшивым флагом" в рамках масштабного вмешательства Москвы в венгерские выборы", – прокомментировал он.

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами. Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр видит в этом инсценированную операцию, которая может иметь целью сорвать выборы в Венгрии.

Оппозиционный венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи также заявил, что якобы сорванная "диверсия" очень похожа на инсценировку, чтобы дать повод венгерскому премьеру Виктору Орбану предотвратить свое поражение на выборах.