У Сербії кажуть, що давно мали дані про можливість диверсії на газогоні до Угорщини

У контррозвідці Сербії кажуть, що давно мали інформацію про ймовірність підготовки диверсії на газогоні, який прямує до Угорщини.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

5 квітня очільник військової контррозвідки Сербії (Војнобезбедносне агенције) Джуро Йованіч заявив, що їхнє відомство давно мало інформацію про ймовірність диверсії на газопроводі до Угорщини.

"Ми місяцями сигналізували верховному головнокомандувачу, президенту Александару Вучичу, та іншому керівництву країни, що щось подібне може відбутися. Відверто кажучи, реакцією був скепсис… У нас була інформація, що особа з групи мігрантів з певними військовими вміннями може спробувати влаштувати диверсію на газовій інфраструктурі", – розповів Йованіч.

За його словами, у відповідь на їхні попередження вказували, що ознаки загрози не виглядають переконливо, і що масштабні заходи безпеки будуть дуже витратними та виснажливими для військових.

Йованіч розповів, що біля газогону виявили герметично запаковані вибухові речовини, детонатори та інше необхідне для закладання вибухових пристроїв.

"Ту особу, безперечно, затримають. Питання лише у тому, чи розслідування буде тривати три дні, чи понад місяць", – додав він.

Прокуратура за фактом знахідки відкрила розслідування щодо незаконного виготовлення/транспортування/контрабанди зброї та вибухових речовин і щодо наміру скоїти диверсію.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки, а за підсумками зустрічі доручив помістити під охорону військових угорську секцію "Турецького потоку".

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає "російський слід" у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у цих подіях інсценовану операцію, що може мати на меті зірвати вибори в Угорщині.