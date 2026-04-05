В контрразведке Сербии говорят, что давно имели информацию о вероятности подготовки диверсии на газопроводе, который направляется в Венгрию.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

5 апреля глава военной контрразведки Сербии (Војнобезбедносне агенције) Джуро Йованич заявил, что их ведомство давно имело информацию о вероятности диверсии на газопроводе в Венгрию.

"Мы месяцами сигнализировали верховному главнокомандующему, президенту Александару Вучичу, и другому руководству страны, что нечто подобное может произойти. Откровенно говоря, реакцией был скепсис... У нас была информация, что человек из группы мигрантов с определенными военными умениями может попытаться устроить диверсию на газовой инфраструктуре", – рассказал Йованич.

По его словам, в ответ на их предупреждения указывали, что признаки угрозы не выглядят убедительно, и что масштабные меры безопасности будут очень затратными и изнурительными для военных.

Йованич рассказал, что возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и другое необходимое для закладки взрывных устройств.

"Это лицо, безусловно, задержат. Вопрос лишь в том, будет ли расследование длиться три дня или больше месяца", – добавил он.

Прокуратура по факту находки открыла расследование относительно незаконного изготовления/транспортировки/контрабанды оружия и взрывчатых веществ и о намерении совершить диверсию.

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами. Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности, а по итогам встречи поручил поместить под охрану военных венгерскую секцию "Турецкого потока".

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", Сербия также привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает "российский след" в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр видит в этих событиях инсценированную операцию, которая может иметь целью сорвать выборы в Венгрии.