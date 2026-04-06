Поблизу узбережжя Італії торгові судна врятували понад три десятки мігрантів

Поблизу італійського узбережжя два судна врятували понад 30 мігрантів після того, як їхнє судно перекинулося.

Про це заявили благодійні організації з порятунку організації Mediterranea Saving Humans та Sea-Watch, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними організацій, мігранти намагалися перетнути Середземне море на човні. Втім, їхній човен зазнав аварії.

Після цього, як зазначили організації, два торгових судна поблизу італійського узбережжя підняли з води тіла двох мігрантів і врятували 32 осіб.

Постраждалих перевели на патрульний катер італійської берегової охорони та доставили на острів Лампедуза.

Наприкінці лютого щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 20 зникли безвісти після того, як судно з мігрантами перекинулося біля південного узбережжя Криту.

На початку березня біля південного узбережжя Туреччини в провінції Анталія човен з мігрантами зіштовхнувся з кораблем турецької берегової охорони, внаслідок чого загинули 14 людей.

У середу, 1 квітня, біля берегів західної турецької провінції Мугла затонув надувний човен з мігрантами.