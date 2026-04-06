У побережья Италии торговые суда спасли более тридцати мигрантов

У побережья Италии два судна спасли более 30 мигрантов после того, как их лодка перевернулась.

Об этом сообщили благотворительные организации по спасению "Mediterranea Saving Humans" и "Sea-Watch", пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным организаций, мигранты пытались пересечь Средиземное море на лодке. Однако их лодка потерпела крушение.

После этого, как отметили организации, два торговых судна у побережья Италии подняли из воды тела двух мигрантов и спасли 32 человека.

Пострадавших перевели на патрульный катер итальянской береговой охраны и доставили на остров Лампедуза.

В конце февраля по меньшей мере пять человек погибли и около 20 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулось у южного побережья Крита.

В начале марта у южного побережья Турции в провинции Анталия лодка с мигрантами столкнулась с кораблем турецкой береговой охраны, в результате чего погибли 14 человек.

В среду, 1 апреля, у берегов западной турецкой провинции Мугла затонула надувная лодка с мигрантами.