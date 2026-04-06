Віцепрезидент Ірану засудив Трампа за "божевілля та невігластво"

Віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф накинувся на президента Дональда Трампа через удар, внаслідок якого була пошкоджена будівля Технологічного університету Шаріфа у Тегерані.

Заяву Арефа наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Технологічний університет Шаріфа вважається провідним інженерним навчальним закладом Ірану.

США не підтвердили і не спростували, чи стоять вони за цим ударом.

"Атака на Університет Шаріфа за допомогою бомб, здатних пробивати бункери, є символом божевілля та невігластва Трампа. Він не розуміє, що знання Ірану не знаходяться в бетоні, який можна знищити бомбами; справжній бункер – це воля наших професорів та еліти", – сказав іранський віцепрезидент.

Наразі не підтверджено, чи були використані "бомби для знищення бункерів", як стверджує Ареф.

Нагадаємо, 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.