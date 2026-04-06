Вице-президент Ирана осудил Трампа за "безумие и невежество"

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф набросился на президента Дональда Трампа из-за удара, в результате которого было повреждено здание Технологического университета Шарифа в Тегеране.

Заявление Арефа приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Технологический университет Шарифа считается ведущим инженерным учебным заведением Ирана.

США не подтвердили и не опровергли, стоят ли они за этим ударом.

"Атака на Университет Шарифа с помощью бомб, способных пробивать бункеры, является символом безумия и невежества Трампа. Он не понимает, что знания Ирана не находятся в бетоне, который можно уничтожить бомбами; настоящий бункер – это воля наших профессоров и элиты", – сказал иранский вице-президент.

Пока не подтверждено, были ли использованы "бомбы для уничтожения бункеров", как утверждает Ареф.

Напомним, 5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.