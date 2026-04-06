В ЄС назвали неприйнятими удари по об’єктах інфраструктури на тлі погроз Трампа щодо Ірану

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що будь-які удари по об’єктах інфраструктури, зокрема енергетичної, є неприйнятними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

Цей коментар Кошти з’явився на тлі погроз президента США Дональда Трампа завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Ормузька протока не буде розблокована.

"Будь-які удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах, є незаконними та неприйнятними. Це стосується війни Росії в Україні, і це стосується будь-якої іншої ситуації. Цивільне населення Ірану є головною жертвою іранського режиму. Воно також стане головною жертвою у разі розширення військової кампанії", – підкреслив президент Євроради.

За його словами, наразі зрозуміло, що лише дипломатичне рішення дозволить усунути першопричини конфлікту на Близькому Сході.

Кошта також нагадав, що Європейський Союз закликає Іран негайно припинити атаки на країни регіону та забезпечити відновлення повної свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

"Ескалація конфлікту не призведе до припинення вогню та миру. Цього можна досягти лише шляхом переговорів, а саме завдяки поточним зусиллям, яких докладають регіональні партнери", – додав він.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.

Повідомляли також, що США та Іран отримали від Пакистану рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди, який, як очікується, можуть узгодити 6 квітня.

Згодом стало відомо, що Іран відмовився від пропозиції Пакистану щодо завершення війни з США та Ізраїлем.