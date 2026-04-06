В ЕС назвали неприемлемыми удары по объектам инфраструктуры на фоне угроз Трампа по Ирану

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что любые удары по объектам инфраструктуры, в частности энергетической, неприемлемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Х.

Этот комментарий Кошты появился на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Ормузский пролив не будет разблокирован.

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам, являются незаконными и неприемлемыми. Это касается войны России в Украине, и это касается любой другой ситуации. Гражданское население Ирана является главной жертвой иранского режима. Оно также станет главной жертвой в случае расширения военной кампании", – подчеркнул президент Евросовета.

По его словам, сейчас понятно, что только дипломатическое решение позволит устранить первопричины конфликта на Ближнем Востоке.

Кошта также напомнил, что Европейский Союз призывает Иран немедленно прекратить атаки на страны региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив.

"Эскалация конфликта не приведет к прекращению огня и миру. Этого можно достичь только путем переговоров, а именно благодаря текущим усилиям, которые прилагают региональные партнеры", – добавил он.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.

Сообщалось также, что США и Иран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшего заключения мирного соглашения, который, как ожидается, могут согласовать 6 апреля.

Впоследствии стало известно, что Иран отказался от предложения Пакистана по завершению войны с США и Израилем.