В Польше задержали словацкого водителя, который 59 раз не оплатил проезд по платной дороге

В Польше Нижнесилезская налоговая администрация (KAS) задержала словацкого водителя, который в течение девяти месяцев 59 раз проигнорировал оплату за проезд по платным участкам польских дорог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Auto swiat.

Мужчину задержали во время проверки на скоростной трассе S3 вблизи города Любин. Во время остановки грузовика, зарегистрированного в Словакии, выяснилось, что транспортное средство вообще не было зарегистрировано в электронной системе e-TOLL, которая является обязательной для автомобилей весом более 3,5 тонны.

Хотя легковые авто в Польше оплачивают только отдельные концессионные отрезки автострад, для грузовиков и автобусов сеть платных дорог значительно шире, а контроль осуществляется с помощью специальных электронных рамок на трассах.

Масштаб нарушений словацкого перевозчика оказался беспрецедентным, поскольку водитель систематически пользовался инфраструктурой без внесения средств, что привело к серьезным финансовым последствиям.

Как сообщили в KAS, зарубежная транспортная компания уже была вынуждена уплатить более 88 тысяч злотых (более 1 млн гривен) в качестве части будущего административного штрафа.

За неуплату сбора или введение неверных данных в систему e-TOLL предусмотрен штраф в размере от 250 до 1500 злотых. Его накладывает Главная инспекция автомобильного транспорта в виде административного решения. В течение суток за одно нарушение может быть наложен только один штраф.

