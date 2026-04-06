Трамп: предложение о 45-дневном перемирии с Ираном является недостаточным

Президент США Дональд Трамп назвал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном "важным шагом", но отметил, что оно является недостаточным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил журналистам в понедельник, его слова приводит CNN.

Трамп высказал эти комментарии во время ежегодного праздника "Пасхальное катание яиц" в Белом доме, где он также повторил, что руководство Ирана сейчас "гораздо более рассудительно".

"Они выдвинули предложение, и это важное предложение. Это важный шаг. Этого недостаточно, но это очень важный шаг", – сказал Трамп журналистам о проекте, предложенном странами-посредниками, стремящимися положить конец войне.

"Они сделали – сейчас ведут переговоры, и они сделали очень значительный шаг. Посмотрим, что будет дальше", – добавил он.

Трамп также сказал, что "первый режим" и "второй режим" в Иране были устранены.

"Теперь третья группа людей, с которой мы имеем дело, не такая радикальная, и мы считаем, что они на самом деле гораздо разумнее", – сказал он.

План прекращения огня был отправлен Соединенным Штатам и Ирану поздно вечером в воскресенье и рассматривается как последняя попытка предотвратить массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре, которыми Трамп угрожал, если Ормузский пролив останется заблокированным.

По данным Reuters, Иран отказался от предложения о перерыве, в рамках которого он должен был бы разблокировать Ормузский пролив.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.