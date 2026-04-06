Більшість поляків не вважають США надійним гарантом безпеки

Понад половина опитаних поляків скептично ставляться до Сполучених Штатів як до стабільного гаранта безпеки країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Загалом 40,6% поляків вважають Сполучені Штати стабільним та надійним гарантом безпеки Польщі. З них лише 9,4% твердо переконані в цьому.

З іншого боку, 54,5% респондентів висловлюють недовіру до Вашингтона з цього питання.

4,9% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Виборці керівної коаліції є найбільш скептично налаштованою групою. Цілих 77% з них не вважають Сполучені Штати надійним гарантом. Лише 21% висловлюють оптимізм з цього питання.

65% опитаних, які підтримують опозицію, довіряють американцям, тоді як лише 35% не згодні.

