Большинство поляков не считают США надежным гарантом безопасности

Более половины опрошенных поляков скептически относятся к Соединенным Штатам как к надежному гаранту безопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska.

В целом 40,6% поляков считают Соединенные Штаты стабильным и надежным гарантом безопасности Польши. Из них лишь 9,4% твердо убеждены в этом.

С другой стороны, 54,5% респондентов выражают недоверие к Вашингтону по этому вопросу.

4,9% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Избиратели правящей коалиции являются наиболее скептически настроенной группой. Целых 77% из них не считают Соединенные Штаты надежным гарантом. Лишь 21% выражают оптимизм по этому вопросу.

65% опрошенных, поддерживающих оппозицию, доверяют американцам, тогда как лишь 35% не согласны.

