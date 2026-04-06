Трампа не беспокоит, что США могут совершить военные преступления в Иране

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в понедельник возможность того, что потенциальные удары США по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры в Иране будут считаться военными преступлениями.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CNN.

Журналисты спросили Трампа во время пасхального мероприятия в Белом доме, могут ли удары США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране, которыми президент пригрозил нанести, считаться военным преступлением.

"Я не беспокоюсь об этом", – ответил Трамп.

"Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление – это позволить Ирану иметь ядерное оружие", – добавил он.

Трамп неоднократно предупреждал, что США могут нанести удар по электростанциям, мостам и другим объектам инфраструктуры в Иране, если Тегеран не заключит соглашение или не откроет Ормузский пролив. В выходные он установил дедлайн для Ирана, чтобы тот пошел на сделку.

Трамп также назвал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном "важным шагом", но отметил, что оно является недостаточным.

По данным Reuters, Иран отказался от предложения о перемирии, в рамках которого он должен был бы разблокировать Ормузский пролив.