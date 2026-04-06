В Угорщині відзвітували про розгортання армії для охорони "загроженого" газопроводу

У Міністерстві оборони Угорщини оголосили, що армія посилила заходи з охорони угорської секції газопроводу "Турецький потік", як анонсували після нібито спроби диверсії на ньому на території Сербії.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровніцкий заявив, що угорські військові посилили охорону угорської секції "Турецького потоку".

"Охорону усієї угорської секції посилено повітряним патрулюванням та наземною присутністю, за участі шести підрозділів збройних сил Угорщини", – заявив він.

Шалай-Бобровніцкий додав, що Угорщина "постійно інформує НАТО про ситуацію відповідними каналами".

Нагадаємо, 5 березня у Сербії заявили про знайдені вибухові речовини поруч із газопроводом, що прямує до Угорщини. У Будапешті одразу після того скликали безпекову нараду, після якої заявили, що відправлять армію здійснювати посилений нагляд за угорською секцією газопроводу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 6 березня разом з очільником МЗС поїхав на сербсько-угорський кордон, щоб оглянути газогін.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає "російський слід" у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

Сербські служби не знайшли "українського сліду" за цим інцидентом.

Ключовий суперник Орбана заявив, що "диверсія" схожа на інсценування, щоб зірвати парламентські вибори 12 квітня, за підсумками яких угорський прем’єр ризикує втратити владу.