Минобороны Венгрии отчиталось о привлечении армии к охране газопровода после "диверсии"

В Министерстве обороны Венгрии объявили, что армия усилила меры по охране венгерской секции газопровода "Турецкий поток", как анонсировали после якобы попытки диверсии на нем на территории Сербии.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что венгерские военные усилили охрану венгерской секции "Турецкого потока".

"Охрана всей венгерской секции усилена воздушным патрулированием и наземным присутствием, с участием шести подразделений вооруженных сил Венгрии", – заявил он.

Шалай-Бобровницкий добавил, что Венгрия "постоянно информирует НАТО о ситуации по соответствующим каналам".

Напомним, 5 марта в Сербии заявили о найденной взрывчатке рядом с газопроводом, который направляется в Венгрию. В Будапеште сразу после того созвали совещание по безопасности, после которого заявили, что отправят армию осуществлять усиленный надзор за венгерской секцией газопровода.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 6 марта вместе с главой МИД поехал на сербско-венгерскую границу, чтобы осмотреть газопровод.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает "российский след" в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

Сербские службы не нашли "украинского следа" за этим инцидентом.

Ключевой соперник Орбана заявил, что "диверсия" похожа на инсценировку, чтобы сорвать парламентские выборы 12 апреля, по итогам которых венгерский премьер рискует потерять власть.