Зеленский рассказал о "предметной" работе с США по документам в рамках "мирных переговоров"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет "предметная" работа с США над документами, которые готовятся в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении 6 апреля.

Зеленский сообщил, что над документами в рамках переговоров продолжается "предметная" работа, и Украина, в частности, готовит свои предложения к документу о гарантиях безопасности.

"Работаем сейчас также очень предметно по документам с американской стороной. Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности", – сказал президент.

"Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно... Мы фактически каждый день контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был", – добавил он.

В Кремле 6 апреля заявили, что, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах, Россия продолжает контакты с американской стороной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что этот визит может состояться после Пасхи.