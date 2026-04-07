СМИ: Кипр планирует заключить новое соглашение с Великобританией относительно её баз на острове

Кипр требует от Великобритании провести переговоры о пересмотре суверенного контроля Лондона над ключевыми стратегическими военными базами в Акротири и Декелии на острове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Юридический план Кипра основан на спорном соглашении о возвращении контроля над островами Чагос и военной базой Диего-Гарсия в Индийском океане между Великобританией и островным государством Маврикием.

Депутат от Демократической партии Кипра (DIKO) Крисис Пантелидес, знакомый с ходом переговоров, заявил Euractiv, что никто не является "наивным" в ожидании полного вывода британских войск с острова.

"Мы призываем к переоценке отношений и пересмотру статуса на условиях 2026 года", – сказал он.

Никосия имеет "полную поддержку" со стороны ЕС в вопросе пересмотра соглашений о суверенных военных базах, включая спорные вопросы суверенитета, юрисдикции, полномочий и даже территориальной протяженности зон, говорится в заявлении саммита 19 марта.

Когда Кипр обрел независимость от Британской империи в 1960 году, Великобритания сохранила две суверенные базы на острове – Акротири и Декелия – которые играли ключевую роль во время операций на Ближнем Востоке.

В конце марта президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что начал переговоры с Великобританией относительно будущего британских баз на острове.

Отметим, что СМИ писали, что Кипр требует от Великобритании новых и более надежных гарантий безопасности после атаки иранских дронов на британские военные базы на острове.

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.