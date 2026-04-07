СМИ: Молдова предлагает странам ЕС помощь в противодействии российскому вмешательству в выборы

Молдова предлагает европейским странам, в которых ожидаются выборы, помощь в противодействии российским кампаниям по дезинформации и дестабилизации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру рассказал изданию, что Кишинев готов обмениваться опытом в борьбе с российским вмешательством в выборы.

Кишинев обвиняет Москву в проведении масштабных кампаний вмешательства и дестабилизации перед ключевыми выборами в 2024 и 2025 годах. Тогда тактика Кремля варьировалась от подкупа голосов до кибератак на критически важную инфраструктуру и использования "тролль-ферм" для распространения дезинформации.

Секриеру сказал, что Молдова поделится уроками, извлеченными из успешного противодействия России, с государствами-членами ЕС, которые столкнутся с выборами в этом и следующем году.

"Молдова – методом проб и ошибок – опробовала и успешно внедрила контрстратегии. Мы можем обменяться опытом в сфере противодействия незаконному финансированию, борьбы с дезинформацией, кибербезопасности и защиты целостности избирательных процессов", – заявил чиновник.

По данным Politico, Молдова ликвидировала трансграничную сеть, которая обучала молодых мужчин и женщин в секретных лагерях в Боснии и Сербии для проведения поддерживаемых Россией операций по дестабилизации во Франции и Германии. Участников учили управлять дронами, обращаться с зажигательными устройствами и уклоняться от правоохранительных органов во время протестов.

В следующем году ожидаются выборы во Франции, Италии, Испании и Польше. А 12 апреля парламентские выборы состоятся в Венгрии, которые Москва и Брюссель считают ключевыми для определения того, будет ли страна склоняться к Москве или сблизится с ЕС.

Ранее журналисты-расследователи установили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.

Писали, что в ЕС обсуждают варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.

