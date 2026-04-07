Трамп рассказал, как он планирует "уничтожить Иран за 4 часа"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США способны уничтожить Иран "за 4 часа" и у них есть готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время пресс-конференции.

Трамп заявил, что США могут уничтожить все мосты и электростанции Ирана в течение нескольких часов. По его словам, это произойдет до полуночи 8 апреля по североамериканскому восточному времени.

"У нас есть план, основанный на мощи наших вооруженных сил, согласно которому каждый мост в Иране будет уничтожен до полуночи. Каждая электростанция в Иране будет выведена из строя, сгорит, взорвется и больше никогда не будет использоваться. Я имею в виду полное уничтожение до полуночи", – заявил американский лидер.

Трамп заявил, что не хочет разрушать инфраструктуру Ирана, но в случае необходимости Вашингтон сможет присоединиться к ее восстановлению.

"Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы можем даже присоединиться к помощи им в восстановлении их страны. И знаете что? Если это так, последнее, что мы хотим сделать, – это начинать с электростанций, которые являются одними из самых дорогих объектов, и мостов", – заявил глава Белого дома.

Трамп также заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив до установленного Вашингтоном крайнего срока во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Трамп сказал, что не беспокоится о том, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.

Ранее СМИ сообщили, что Иран отказался от предложения Пакистана о прекращении войны с США и Израилем, в рамках которого Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.