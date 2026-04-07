Вице-президент США прибыл в Будапешт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 24hu.

Американского вице-президента вместе с женой в Будапеште встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: 24.hu

В видеообращении в Facebook глава МИД называет визит Вэнса признаком начала "золотого века" в отношениях между Будапештом и Вашингтоном.

Отметим, что Вэнс стал первым вице-президентом США, который посетил Венгрию.

Визит американского чиновника происходит за несколько дней до парламентских выборов в стране, которые могут положить край 16-летнему премьерству Виктора Орбана.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Вэнса в Будапешт имеет целью поддержать партию Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.

На фоне визита Вэнса в Будапешт лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал политиков со всего мира не вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах.

Между тем последние опросы свидетельствуют, что разрыв между оппозиционной партией "Тиса" и партией Орбана "Фидес" продолжает расти.