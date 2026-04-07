В аеропорту Брюсселя екстрено приземлився літак, що прямував з Лондона в Цюрих

Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити аварійну посадку в понеділок ввечері в брюссельському аеропорту "Завентем" через технічну несправність.

Цю інформацію підтвердив представник аеропорту Брюсселя агентству Belga, повідомляє "Європейська правда".

Літак Airbus A220 прямував до Цюриха з Лондона, коли в салоні було виявлено задимлення.

Літак швейцарської авіакомпанії зміг безперешкодно приземлитися близько 19:30 в аеропорту Брюсселя, де його чекали служби екстреної допомоги.

У зв’язку з інцидентом пасажирів задля їхньої безпеки довелось евакуювати.

5 квітня у Франції пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, який готувався до приземлення в паризькому аеропорту, не зміг здійснити посадку через запуск феєрверків.

28 березня в аеропорту Гельсінкі приземлилися два літаки, що прямували з Сербії до Санкт-Петербурга, оскільки російське летовище "Пулково" було закрите "з міркувань безпеки".

А в лютому в аеропорту Мюнхена сотні пасажирів ночували у літаках через снігопад.