В аэропорту Брюсселя экстренно приземлился самолет, следовавший из Лондона в Цюрих

Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines был вынужден совершить аварийную посадку в понедельник вечером в брюссельском аэропорту "Завентем" из-за технической неисправности.

Эту информацию подтвердил представитель аэропорта Брюсселя агентству Belga, сообщает "Европейская правда".

Самолет Airbus A220 направлялся в Цюрих из Лондона, когда в салоне было обнаружено задымление.

Самолет швейцарской авиакомпании смог беспрепятственно приземлиться около 19:30 в аэропорту Брюсселя, где его ждали службы экстренной помощи.

В связи с инцидентом пассажиров для их безопасности пришлось эвакуировать.

5 апреля во Франции пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, который готовился к приземлению в парижском аэропорту, не смог совершить посадку из-за запуска фейерверков.

28 марта в аэропорту Хельсинки приземлились два самолета, направлявшиеся из Сербии в Санкт-Петербург, поскольку российский аэропорт "Пулково" был закрыт "по соображениям безопасности".

А в феврале в аэропорту Мюнхена сотни пассажиров ночевали в самолетах из-за снегопада.