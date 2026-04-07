Глава МИД Испании: угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Недавние нарекания США в адрес союзников по НАТО и угрозы выйти из Альянса заставляют европейские страны искать альтернативные механизмы обеспечения безопасности, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

Комментарий испанского министра касался заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожал выйти из НАТО из-за отказа союзников помочь в его войне против Ирана и разблокировании Ормузского пролива.

Альбарес отметил, что решение по НАТО полностью зависит от Трампа, но подчеркнул, что союзники по Альянсу проявили солидарность с Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года.

"НАТО – это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но заявления и новые позиции администрации США по вопросам евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать решительный шаг вперед в вопросах нашего суверенитета и обороны. Мы должны взять безопасность наших граждан и сдерживание угроз в свои руки", – сказал Альбарес в эфире телеканала La Sexta.

По его словам, для этого ЕС должен двигаться в направлении создания общеевропейской армии и интеграции своих оборонных отраслей, а также создать единый цифровой рынок и союз рынков капитала.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.