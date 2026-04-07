Венс заявляет, что Трамп направил его к Орбану из-за вмешательства ЕС в выборы

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что прибыл в Будапешт за несколько дней до парламентских выборов, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы вызывает возмущение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Венс сказал во время визита в Будапешт, его цитирует Telex.

По мнению Венса, то, что происходило на выборах и во время предвыборной кампании в Венгрии, является "худшим примером" иностранного вмешательства. Он сказал, что "брюссельские бюрократы" пытались вмешаться в венгерские выборы, например, подняв цены.

"С Виктором Орбаном мы все же не говорили о кампании, а о том, что ему нужно для процветания страны", – заявил Венс.

По его словам, американский президент отправил его в Будапешт за 5 дней до выборов потому, что то, что поступает в страну от "брюссельской бюрократии", возмутительно.

Венс также подчеркнул, что лидерство Орбана может служить примером для европейского континента. Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы Виктора Орбана переизбрали.

"Виктор Орбан – важнейший лидер, когда речь идет об энергетической безопасности", – сказал он.

7 апреля вице-президент США Джей Ди Венс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Венса в Будапешт направлена на поддержку партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.