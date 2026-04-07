Вэнс в Венгрии: Орбан помог понять, что нужно россиянам и украинцам для мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, находясь с визитом в Венгрии за пять дней до парламентских выборов, положительно оценил позицию премьера Виктора Орбана по российско-украинской войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вэнс сказал на пресс-конференции с Орбаном, его цитирует издание Telex.

По словам Вэнса, Орбан правильно отнесся к вопросу российско-украинской войны, но главное – к тому, как можно положить ей конец.

"Виктор помог понять, что нужно россиянам и украинцам для мира", – отметил он.

Вэнс добавил, что на мирном саммите в Будапеште все стороны могли бы сделать что-то существенное для мира.

Со своей стороны, Орбан рассказал, что на встрече с Джей Ди Вэнсом они обсудили и российско-украинскую войну, которая, по его словам, является болезненной темой, "ведь мы говорим о войне между двумя христианскими странами... к тому же на территории Европы".

Орбан сказал, что высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа на этом направлении. Он отметил, что Америка стоит на стороне мира, а в войне в Украине гибнут венгры.

Орбан также подчеркнул, что Венгрия и сейчас готова к тому, чтобы принять мирный саммит с участием США и России.

Напомним, Вэнс также заявил, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии является возмутительным.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Вэнса в Будапешт имеет целью поддержать партию Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.