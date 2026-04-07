Рада приняла закон об объединении энергорынков Украины и Европы

Верховная Рада во вторник в окончательном втором чтении приняла закон №12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию пресс-службы ВР.

Как указано, документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии к внутреннему энергетическому рынку Европейского Союза.

В частности, закон предусматривает создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день).

Предусмотрена также имплементация европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности.

Кроме того, закон будет регулировать взаимодействие между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией.

Документ также предусматривает развитие новых гибких инструментов рынка и усиление роли потребителей через развитие общественных энергетических объединений и института активного потребителя.

"В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы", – сказал заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

Принятие закона является важным шагом в процессе синхронизации национального законодательства в сфере энергетики с правом ЕС.

Сообщалось также, что ВР одобрила законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления", что является важным в контексте движения в ЕС.

Также во вторник Рада приняла евроинтеграционный закон о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами Европейского Союза.