Президентка Єврокомісії отримала найвищу нагороду однієї з земель Німеччини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала найвищу нагороду німецької федеральної землі Нижня Саксонія.

Прем'єр-міністр землі Олаф Ліс вручив їй медаль у Ганновері, відзначивши фон дер Ляєн як політикиню, що "відрізняється відкритістю, чіткою позицією та гострим чуттям соціальної згуртованості".

Фон дер Ляєн говорила про велику честь, яку вона отримала на церемонії нагородження.

"Це глибоко мене зворушує і дуже багато для мене значить", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що була присутня понад 26 років тому, коли її батько отримав ту саму медаль, додавши, що хоча вона жила в багатьох місцях, Нижня Саксонія є її домом.

Народившись у Бельгії, фон дер Ляєн виросла в Нижній Саксонії, де вивчала медицину, перш ніж зайнятися політикою. Вона працювала депутаткою земельного парламенту та міністеркою, перш ніж перейти до національного уряду.

