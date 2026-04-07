Президент Еврокомиссии получила высшую награду одной из земель Германии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила высшую награду немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.
Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".
Премьер-министр земли Олаф Лис вручил ей медаль в Ганновере, отметив фон дер Ляйен как политика, который "отличается открытостью, четкой позицией и острым чувством социальной сплоченности".
Фон дер Ляйен говорила о большой чести, которую она получила на церемонии награждения.
"Это глубоко меня трогает и очень много для меня значит", – сказала президент Еврокомиссии.
Она отметила, что присутствовала более 26 лет назад, когда ее отец получил ту же медаль, добавив, что хотя она жила во многих местах, Нижняя Саксония – это ее дом.
Родившись в Бельгии, фон дер Ляйен выросла в Нижней Саксонии, где изучала медицину, прежде чем заняться политикой. Она работала депутатом земельного парламента и министром, прежде чем перейти в национальное правительство.
