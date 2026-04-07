В Чехии тушат крупный пожар на природе вплотную к лесу

В центральной части Чехии 7 апреля вспыхнул крупный пожар на природе вблизи леса, на месте работают десятки пожарных.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Пожар начался во второй половине дня в районе города Ждяр-над-Сазавой – на прилегающей к лесу территории. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Место, где произошло возгорание, является популярным местом для отдыха на природе, присутствующим пришлось быстро убегать оттуда.

"На месте сейчас работают одиннадцать отрядов профессиональных пожарных и добровольцев. Пожару присвоили 3-й уровень опасности", – сообщила пресс-секретарь пожарно-спасательной службы около 17 часов.

Впоследствии сообщили, что на месте работают уже 25 пожарных команд. Огонь разбросан несколькими очагами.

Причина пожара пока неизвестна, но местные люди предполагают, что это результат чей-то небрежности с огнем – отдыхающие часто зажигают там костры, курильщики могут бросать окурки.

В Норвегии 7 апреля загорелся пассажирский поезд с 200 пассажирами, следовавший из Бергена в Осло.

В Хельсинки перед Пасхой произошел крупный пожар на парковке возле многоэтажки, а в Варшаве загорелся 17-метровый крест, возле которого правил свою первую мессу в Польше Папа Иоанн Павел II.