В правительстве Германии приветствовали перемирие между США и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль приветствовали двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана.

Как пишет "Европейская правда", об этом они написали на платформе X.

Канцлер Германии заявил, что главной задачей остается достижение длительного прекращения войны на дальнейших переговорах. Мерц добавил, что Берлин будет тесно сотрудничать с партнерами по этому вопросу.

Глава МИД Германии назвал перемирие между Вашингтоном и Тегераном "радостной новостью" и поблагодарил Пакистан за посредничество. Вадефуль добавил, что прекращение огня должно открыть путь к длительному миру на Ближнем Востоке.

"Это должно стать решающим первым шагом на пути к длительному миру, ведь последствия продолжения войны были бы непредсказуемыми. Германия всеми силами будет поддерживать этот дипломатический путь", – написал министр.

Как писала "Европейская правда", Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Решение о перемирии между Ираном и США приветствовали в Норвегии, Дании и в Украине.