Каллас: перемир’я між США та Іраном – це крок назад від межі війни

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас привітала досягнення домовленості про двотижневе перемир’я між США та Іраном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Каллас написала на платформі X.

Головна дипломатка ЄС розповіла про розмову з міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром, в якій вона подякувала Ісламабаду за посередництво у конфлікті.

Каллас зазначила, що першопричини війни між Іраном та США досі не вирішені, тому "двері для посередництва мають залишатися відчиненими".

Вона також заявила, що припинення вогню дозволить створити можливості для укладення довгострокової угоди про мир.

"Воно створює вкрай необхідну можливість пом’якшити загрози, зупинити ракетні обстріли, відновити судноплавство та створити простір для дипломатичних зусиль, спрямованих на укладення довгострокової угоди. Ормузька протока має знову бути відкритою для судноплавства", – написала Каллас.

Як писала "Європейська правда", Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В межах домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали двотижневе припинення вогню між США та Іраном, досягнуте за посередництва Пакистану.

У Міністерстві закордонних справ України висловили переконання, що після досягнення припинення вогню на Близькому Сході настав час "проявити достатню рішучість" для примусу РФ зробити те саме у війні в Україні.