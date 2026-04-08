Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас приветствовала достижение договоренности о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Каллас написала на платформе X.

Главный дипломат ЕС рассказала о разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром, в котором она поблагодарила Исламабад за посредничество в конфликте.

Каллас отметила, что первопричины войны между Ираном и США до сих пор не решены, поэтому "двери для посредничества должны оставаться открытыми".

Она также заявила, что прекращение огня позволит создать возможности для заключения долгосрочного соглашения о мире.

"Оно создает крайне необходимую возможность смягчить угрозы, остановить ракетные обстрелы, восстановить судоходство и создать пространство для дипломатических усилий, направленных на заключение долгосрочного соглашения. Ормузский пролив должен снова быть открыт для судоходства", – написала Каллас.

Как писала "Европейская правда", Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль приветствовали двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили убеждение, что после достижения прекращения огня на Ближнем Востоке пришло время "проявить достаточную решимость" для принуждения РФ сделать то же самое в войне в Украине.