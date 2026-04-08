В Іспанії застерегли від надмірного оптимізму щодо припинення вогню між США та Іраном

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес привітав досягнення перемир’я у війні на Близькому Сході, однак заявив, що ще зарано робити висновки про остаточне завершення конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив в інтерв’ю радіостанції RNE.

Альбарес відзначив припинення вогню, яке, за його словами, зупинило "ризик насильства та неприйнятної ескалації, якої людство не бачило з часів Другої світової війни".

Міністр додав, що Іспанія готова долучитися до дипломатичних зусиль та підтримує посередництво Пакистану в переговорах.

"Для мене є три фундаментальні речі в ці два тижні. Усі разом – і насамперед сторони конфлікту, але також і міжнародна спільнота, – ми маємо домогтися припинення бомбардувань Ірану та безпідставного запуску ракет і дронів з Ірану по всьому Близькому Сходу. Усі фронти мають бути закриті", – наголосив міністр.

Також він нагадав про важливість того, щоб Ормузька протока залишалася відкритою для будь-якого судна, яке хоче нею пройти.

Альбарес назвав це "днем надії", але зауважив, що ще зарано говорити про успіх дипломатії. Він пояснив, що між сторонами вже виникли певні розбіжності, оскільки Ізраїль не хоче, щоб Ліван був включений до угоди про припинення бойових дій, тоді як Іран виступає за це.

Як стало відомо, Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

Повідомлялося, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.