В Испании предостерегли от чрезмерного оптимизма в отношении прекращения огня между США и Ираном

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приветствовал достижение перемирия в войне на Ближнем Востоке, однако заявил, что еще рано делать выводы об окончательном завершении конфликта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в интервью радиостанции RNE.

Альбарес отметил прекращение огня, что, по его словам, остановило "риск насилия и неприемлемой эскалации, которой человечество не видело со времен Второй мировой войны".

Министр добавил, что Испания готова присоединиться к дипломатическим усилиям и поддерживает посредничество Пакистана в переговорах.

"Для меня есть три фундаментальные вещи в эти две недели. Все вместе – и прежде всего стороны конфликта, но также и международное сообщество, – мы должны добиться прекращения бомбардировок Ирана и безосновательного запуска ракет и дронов из Ирана по всему Ближнему Востоку. Все фронты должны быть закрыты", – подчеркнул министр.

Также он напомнил о важности того, чтобы Ормузский пролив оставался открытым для любого судна, которое хочет по нему пройти.

Альбарес назвал это "днем надежды", но отметил, что это еще рано говорить об успехе дипломатии. Он пояснил, что между сторонами уже возникли определенные разногласия, поскольку Израиль не хочет, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении боевых действий, тогда как Иран выступает за это.

Как стало известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня с США.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.