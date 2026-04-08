Еврокомиссия надеется, что переговоры по решению конфликта на Ближнем Востоке продолжатся

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала достижение прекращения огня между Ираном и США.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что такое решение "способствует необходимому снижению напряженности".

"Я благодарю Пакистан за посредничество. Сейчас чрезвычайно важно, чтобы переговоры по долгосрочному решению этого конфликта продолжались", – акцентировала президент Еврокомиссии.

Также она заверила, что ЕС и в дальнейшем будет координировать действия с партнерами с этой целью.

Как писала "Европейская правда", Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль приветствовали двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили убеждение, что после прекращения огня на Ближнем Востоке пришло время "проявить достаточную решимость" для принуждения РФ сделать то же самое в войне в Украине.

А главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает такое решение "шагом назад от грани войны".