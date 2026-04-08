Макрон призывает все стороны конфликта соблюдать перемирие на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", французский президент сказал на заседании Совета безопасности и обороны, передает BFMTV.

Макрон назвал объявление о прекращении огня в Иране "очень хорошим событием", призвав все стороны соблюдать договоренности.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели оно будет полностью соблюдено во всем регионе, что позволит провести переговоры, которые, что, кстати, Франция отстаивает с 2018 года, позволят долгосрочно урегулировать ядерные, баллистические и региональные вопросы, связанные с Ираном", – сказал он.

Президент Франции также настаивает на том, что остановка боевых действий должна включать Ливан. Отметим, что Израиль выступает против этого решения, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Ливан не является стороной соглашения о перемирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что еще рано делать выводы об окончательном завершении конфликта, поскольку Израиль и Иран спорят о включении в соглашение Ливана.