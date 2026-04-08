Прем'єр Іспанії відвідає Китай з четвертим за чотири роки візитом

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес цього місяця здійснить свій четвертий візит до Китаю за останні чотири роки, оскільки Мадрид прагне зміцнити торговельні зв'язки з другою за величиною економікою світу.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердила у середу представниця МЗС Китаю, яку цитує агентство Reuters.

Санчес відвідає Китай з 11 по 15 квітня і проведе переговори з лідером країни Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Лі Цянем і головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

"Китай готовий співпрацювати з Іспанією, щоб використати візит прем'єр-міністра Санчеса як можливість для подальшого поглиблення стратегічної взаємної довіри, активізації обмінів та співпраці, зміцнення багатосторонньої координації та виведення двосторонніх відносин на новий рівень", – заявила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Останній раз прем'єр-міністр Іспанії відвідував Китай у квітні 2025 року, а до того – у вересні 2024 року та березні 2023 року.

Король Феліпе також здійснив державний візит до Китаю в листопаді минулого року.

Це був перший візит іспанського монарха за останні 18 років, що свідчить про тісні двосторонні зв'язки, незважаючи на загальну недовіру Європи та США до Пекіна.