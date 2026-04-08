Премьер-министр Испании посетит Китай с четвертым за четыре года визитом

Премьер-министр Испании Педро Санчес в этом месяце совершит свой четвертый визит в Китай за последние четыре года, поскольку Мадрид стремится укрепить торговые связи со второй по величине экономикой мира.

Как сообщает "Европейская правда", это подтвердила в среду представительница МИД Китая, которую цитирует агентство Reuters.

Санчес посетит Китай с 11 по 15 апреля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цзянем и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

"Китай готов сотрудничать с Испанией, чтобы использовать визит премьер-министра Санчеса как возможность для дальнейшего углубления стратегического взаимного доверия, активизации обменов и сотрудничества, укрепления многосторонней координации и вывода двусторонних отношений на новый уровень", – заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин.

Последний раз премьер-министр Испании посещал Китай в апреле 2025 года, а до того – в сентябре 2024 года и марте 2023 года.

Король Фелипе также совершил государственный визит в Китай в ноябре прошлого года.

Это был первый визит испанского монарха за последние 18 лет, что свидетельствует о тесных двусторонних связях, несмотря на общее недоверие Европы и США к Пекину.