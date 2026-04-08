Зеленский о прекращении огня в Иране: важно, что США сделали этот шаг

Президент Владимир Зеленский считает прекращение огня между США и Ираном правильным шагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства заявил в среду в социальной сети Х.

По словам президента Украины, прекращение огня – это правильное решение, которое ведет к завершению войны.

"Для всех очевидно, что прекращение огня может создать благоприятные условия для заключения соглашений. Различные страны принимали участие в переговорном процессе, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которую ведет Россия, и что Украина поддерживает деэскалацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, что открывает путь к дипломатической работе.

"Украина еще раз повторяет России: мы готовы ответить взаимностью, если россияне прекратят свои удары", – подчеркнул глава государства.

В среду, 8 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

Еврокомиссия надеется, что переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будут продолжаться.