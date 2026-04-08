У МЗС розповіли про "вікно можливостей" для посилення документа про гарантії безпеки від США

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що зараз між Україною та США триває робота задля посилення документа про гарантії безпеки, а запрошення американської делегації в Україну – залишається в силі.

Про це він сказав під час брифінгу у середу, 8 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

За словами Тихого, зараз відкрилося "вікно можливостей", аби зробити документ щодо гарантій безпеки для України сильнішим. Він зазначив, що на це також впливає розвиток подій на Близькому Сході.

"Запрошення (американської делегації в Україну. – Ред.) це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Станом на зараз іде робота між українською та американською командами над посиленням документа про гарантії безпеки", – сказав речник МЗС.

У Кремлі 6 квітня заявили, що, попри паузу в тристоронніх переговорах, Росія продовжує контакти з американською стороною.

Раніше український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що цей візит може відбутися після Великодня.