В МИД рассказали об "окне возможностей" для усиления документа о гарантиях безопасности со стороны США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что в настоящее время между Украиной и США продолжается работа по усилению документа о гарантиях безопасности, а приглашение американской делегации в Украину остается в силе.

Об этом он сказал во время брифинга в среду, 8 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

По словам Тихого, сейчас открылось "окно возможностей", чтобы сделать документ о гарантиях безопасности для Украины более сильным. Он отметил, что на это также влияет развитие событий на Ближнем Востоке.

"Приглашение (американской делегации в Украину. – Ред.) остается в силе, и мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. На данный момент идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", – сказал спикер МИД.

В Кремле 6 апреля заявили, что, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах, Россия продолжает контакты с американской стороной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что этот визит может состояться после Пасхи.