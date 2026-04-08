Рада схвалила адаптацію законодавства у сфері ринкового нагляду до європейських норм

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №12426, що адаптує українське законодавство у сфері ринкового нагляду до європейських норм.

Як пише "Європейська правда", рішення ухвалили 234 голосами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ухвалений законопроєкт стосується внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу.

Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт створили, щоб підлаштувати українські правила під стандарти Євросоюзу. Головна мета – зробити перевірки товарів (крім їжі) такими ж, як у Європі, оновити систему контролю якості, виконати державний план розвитку, затверджений ще у 2021 році.

Ухвалення цього закону запроваджує в Україні європейські стандарти контролю за якістю товарів, що є необхідною умовою дії "промислового безвізу" (Угоди ACAA) та вільного виходу вітчизняного бізнесу на ринок ЄС.

Документ встановлює однакові вимоги безпеки для всієї продукції, незалежно від місця її виробництва чи способу продажу, що гарантує захист споживачів і чесну конкуренцію.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".