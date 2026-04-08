Рада приняла адаптацию законодательства в сфере рыночного надзора к европейским нормам

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 12426, который приводит украинское законодательство в сфере рыночного надзора в соответствие с европейскими нормами.

Как пишет "Европейская правда", решение было принято 234 голосами, сообщает "Интерфакс-Украина".

Принятый законопроект касается внесения изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект был разработан, чтобы привести украинские правила в соответствие со стандартами Евросоюза. Главная цель – сделать проверки товаров (кроме продуктов питания) такими же, как в Европе, обновить систему контроля качества, выполнить государственный план развития, утвержденный еще в 2021 году.

Принятие этого закона вводит в Украине европейские стандарты контроля качества товаров, что является необходимым условием действия "промышленного безвиза" (Соглашения ACAA) и свободного выхода отечественного бизнеса на рынок ЕС.

Документ устанавливает одинаковые требования безопасности для всей продукции, независимо от места ее производства или способа продажи, что гарантирует защиту потребителей и честную конкуренцию.

Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 о цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.

Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.

Кроме того, ВР одобрила "евроинтеграционный" законопроект № 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".