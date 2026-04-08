МЗС рекомендує українцям не реєструватися спостерігачами на вибори в Угорщині

У Міністерстві закордонних справ повторили свою рекомендацію до українців уникати поїздок до Угорщини, а також закликали не реєструватися спостерігачами на вибори, які відбудуться 12 квітня.

Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив під час спілкування із журналістами у середу, 8 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тихий заявив, що заклик МЗС до українців уникати поїздок до Угорщини залишається в силі "з огляду на те, що ми не знаємо, що там в голові в угорської влади".

Зокрема, речник МЗС нагадав про ситуацію із викраденням українських інкасаторів.

Також він сказав, що відомство рекомендуємо громадянам України, які входять до різноманітних міжнародних організацій, "утриматися від реєстрації як спостерігачів на угорських виборах".

Раніше повідомлялося, що значна частина виборців в Угорщині побоюється фальсифікації виборів, а також вбачає небезпеку іноземного втручання.

Інші опитування показали, що розрив між опозиційною партією "Тиса" та партією чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" перед парламентськими виборами продовжує зростати.

