МИД рекомендует украинцам не регистрироваться наблюдателями на выборы в Венгрии

В Министерстве иностранных дел повторили свою рекомендацию к украинцам избегать поездок в Венгрию, а также призвали не регистрироваться наблюдателями на выборы, которые состоятся 12 апреля.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий заявил во время общения с журналистами в среду, 8 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тихий заявил, что призыв МИД к украинцам избегать поездок в Венгрию остается в силе "учитывая то, что мы не знаем, что там в голове у венгерских властей".

В частности, представитель МИД напомнил о ситуации с похищением украинских инкассаторов.

Также он сказал, что ведомство рекомендуем гражданам Украины, которые входят в различные международные организации, "воздержаться от регистрации в виде наблюдателей на венгерских выборах".

Ранее сообщалось, что значительная часть избирателей в Венгрии опасается фальсификации выборов, а также видит опасность иностранного вмешательства.

Другие опросы показали, что разрыв между оппозиционной партией "Тиса" и партией действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" перед парламентскими выборами продолжает расти.

