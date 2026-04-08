Польша не отменит ограничения на цены на топливо, несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, 8 апреля, что правительство не намерено отказываться от пакета мер "Более низкие цены на топливо", несмотря на объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Об этом Туск сказал перед заседанием правительства, его слова передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Упоминая о прекращении огня на Ближнем Востоке, премьер-министр Польши подчеркнул перед заседанием правительства, что в контексте цен на топливо правительство намерено "играть наверняка".

"Мы не намерены отказываться от этого механизма, который мы ввели, потому что будем играть наверняка. Тем более что, честно говоря, ситуация все еще очень напряженная", – подчеркнул он.

Премьер Польши подчеркнул, что механизм ограничения цен на топливо остается в силе, в соответствии с законом, еще "на много недель".

Туск также отметил, что прекращение огня имеет "прямые последствия для цен на топливо".

"Думаю, что начиная с пятницы, положительный эффект будет ощутим на польских заправках", – добавил он.

Как известно, 30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо на фоне резкого скачка цен на топливо в связи с войной в Иране.

Также снизили налоги на топливо Италия и Испания.

Накануне СМИ писали, что чиновники Европейского Союза призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.